22.07.2020 15:09

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 июля

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +14°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +23°C). северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. Если утром трава сухая - к ночи будет дождь.



Если утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.



В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.