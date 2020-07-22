Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 июля

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +14°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +23°C). северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. Если утром трава сухая - к ночи будет дождь.
Если утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.
В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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