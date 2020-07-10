10.07.2020 14:38

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

В выходные жара вернется, уверяют синоптики.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 11 июля, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +27°С).



В воскресенье, 12 июля, небо будет преимущественно ясным. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+18°С, днем +29°...+34°С (температура комфорта +29°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.