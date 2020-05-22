Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 мая

В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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