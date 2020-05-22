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22.05.2020  06:24   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 мая

В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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