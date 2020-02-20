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20.02.2020  15:10   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут наблюдаться только небольшие возмущения геомагнитного поля, но магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. Если ударят морозы, то весна будет бурной, теплой, а лето — сухим и жарким.

Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.

Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

Много инея на ветках деревьев говорит об изобилии меда в этом году.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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