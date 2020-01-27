27.01.2020 06:17

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Вероятность возмущений магнитосферы остается в пределах нормы, поэтому метеозависимым людям не стоит беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.



Если звезды ярко начали мерцать, то мороз покрепчает. А если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.



Если в этот день ветки деревьев покрыл иней, то скоро придет тепло.



Белые облака в этот день обещали мороз.



Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.