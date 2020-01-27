Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Вероятность возмущений магнитосферы остается в пределах нормы, поэтому метеозависимым людям не стоит беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.
Если звезды ярко начали мерцать, то мороз покрепчает. А если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.
Если в этот день ветки деревьев покрыл иней, то скоро придет тепло.
Белые облака в этот день обещали мороз.
Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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