Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 января
27.01.2020  06:17   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Вероятность возмущений магнитосферы остается в пределах нормы, поэтому метеозависимым людям не стоит беспокоиться о своем здоровье.

Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.

Если звезды ярко начали мерцать, то мороз покрепчает. А если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.

Если в этот день ветки деревьев покрыл иней, то скоро придет тепло.

Белые облака в этот день обещали мороз.

Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 января 28.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 января 25.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 