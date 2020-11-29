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29.11.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 29 ноября

День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овна ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Овна способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Овну необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Окружающие будут рассчитывать на поддержку Тельца, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Тельцу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: его советы будут отличаться продуманностью, Телец способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ими: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Близнецам провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Близнецы окажутся против воли втянутыми в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет им ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Рак (22 июня – 23 июля)
Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Рака. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, Рак настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Рак – настоящий телепат.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Лев должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Отличный день для Девы! Ей не грозит почувствовать себя одинокой, наоборот, окружающие будут буквально разрывать ее на части. Возможно, разные люди пригласят ее провести вечер в их компании, и Деве придется решать, кто для нее интереснее! Вообще, Дева способна получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко она сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Весы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Весы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Если у Скорпиона намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Скорпион сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Скорпиона, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Удел Стрельца – помогать окружающим, особенно близким. У Стрельца может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Стрелец способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Стрельцу необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Козерогом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Козерог будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды советуют Водолею посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Водолей, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В повседневных задачах Рыбы могут действовать на автопилоте – настолько ловко у них будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Рыб, заставляя их не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст им в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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