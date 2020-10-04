04.10.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 4 октября

В этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Овну следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Взгляды Близнецов будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Близнецам будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться им попытки заразить этим энтузиазмом их самих. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Близнецы по своей воле влезать будут не настроены, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Рак (22 июня – 23 июля)

В голову Рака может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Раку и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Лев может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девизом дня у Девы станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день она будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Девы все это будет носить характер игры, в которой ей хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Деве ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Весы (24 сентября – 23 октября)

В душе Весов проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Весам подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Творческий потенциал Скорпиона достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Е Скорпиона есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Перед Стрельцом редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Стрельцу захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ничто не сможет испортить Козерогу настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Козерога на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Козерога из-за них меньше не станет.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Водолеев в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Водолея к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы рискуют стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать их мозг, что они способны потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Рыбам полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.