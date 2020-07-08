Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 8 июля

Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Овен (21 марта – 20 апреля)
Центральное место в планах Овна будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Овна будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!
Телец (21 апреля – 21 мая)
На протяжении дня Телец будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Тельцу неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Главным врагом Близнецов может стать их собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.
Рак (22 июня – 23 июля)
Самолюбие Рака будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Рака обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.
Лев (24 июля – 23 августа)
Льву лучше не принимать важные, ответственные решения. Звездыа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Льву полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день ее взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Девы раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Весов будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Чтобы этот день прошел у Скорпиона позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Скорпиона сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Скорпиону настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Скорпиона на позитивное течение дел.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельца могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Стрелец не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Козерога в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Водолею придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого этот день у Водолея пройдет куда продуктивнее и спокойнее.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Лучшее, что могут сделать Рыбы, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела Рыбам лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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