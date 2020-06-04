04.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 4 июня

Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Овна можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса способны обернуться тем, что Овен превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Тельца к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Телец должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В любых делах Близнецам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Близнецы посвятят тем делам, которые просто первыми попались им на глаза или же чем-то их заинтересовали. Впрочем, если у Близнецов нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что они все-таки возьмутся, они сделают тщательно, «от и до».



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды призывают Рака задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Рак может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды предупреждают, что Лев может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В руках Девы все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг нее – стоять коромыслом! Дева настроена по-боевому, она готова направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от нее переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельная Дева рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ей, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Замечательный день для всех Весов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды предоставляют Весам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Весы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Весы уже перестали надеяться на результат.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Скорпиона будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды мало склоняют Скорпиона к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Скорпион не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Стрельца мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Стрельцу стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Козерог столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды советуют Козерогу открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Для Водолея наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Водолея, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды уверяют: все будет хорошо. Водолей сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

За что бы Рыбы ни взялись, звезды не советуют им торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять их к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Рыбам может показаться, что промедление смерти подобно, и если они поддадутся этому порыву, то рискуют наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Рыбам следует держать себя в руках. Им лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.