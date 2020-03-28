28.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 28 марта

Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.