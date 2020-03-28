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28.03.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 28 марта

Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.


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Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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