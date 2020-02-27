27.02.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 27 февраля

Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Овна смело могут закрывать им любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони он способен сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Тельца: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна обещает повернуться к Тельцу своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как они запланировали. В какой-то момент они способны выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Близнецов в каком-то вопросе. Поэтому, если они не хотят, чтобы все пошло наперекосяк, им следует браться только за те дела и проекты, в которых они на сто процентов уверены.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно Рак может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Раку стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды предупреждают Льва: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Лев может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Льву просто необходимо – это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это ее натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в ее делах наметился ступор. Окружающие кажутся ей более успешными? Звезды советуют Деве меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Главной движущей силой Весов в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у них по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Весы, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Весы совершат шаги, которые в другое время не сделали бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Скорпион не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же – склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Скорпион будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Залогом успеха Стрельца будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Стрелец способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды обещают Козерогу отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать Козерогу, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Водолея появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Судьба дает Рыбам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Рыб могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Рыбы собирались поискать более денежную должность, хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!