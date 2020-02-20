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20.02.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 20 февраля

Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Ситуация может потребовать от Овна проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Овну придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды свидетельствуют о том, что Овен обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды дарят Тельцу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Тельцу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Тельца, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Тельца не составит труда сразить всех своим обаянием.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Залогом успеха для Близнецов является осторожность. День не наделяет их ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Близнецов инициативу, воспользуется их неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Близнецам необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют их втянуть.

Рак (22 июня – 23 июля)
Гороскоп обещает Раку прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Рака на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одинокому Раку приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Рака есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Льва из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды советуют Льву заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет отличным оратором: для нее не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Девы будет заразительным, и пусть она порой склонна преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Девы будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Весы (24 сентября – 23 октября)
В голову Весов могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Весов могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Весов в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День Скорпиона переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Скорпиона, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Скорпион возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Стрельцу не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Стрельцу не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Стрелец не забудет посоветоваться с профессионалами.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Козерогу замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Козерог может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Водолея можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Водолея привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Водолей будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Водолею стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Рыбам придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды советуют Рыбам тщательно взвесить все «за» и «против» – от их сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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