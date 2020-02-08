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08.02.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 8 февраля

День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Овен окунулся в водоворот общения: все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Овна поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Телец будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды советуют Тельцу посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Телец сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В делах Близнецы будут чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что их может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если они преодолеют апатию, то не пожалеют! День предоставит им интересные возможности, воспользоваться которыми Близнецы смогут, только если полностью войдут в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Близнецам стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, они рискуют себе навредить.

Рак (22 июня – 23 июля)
Финансовые дела Рака уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Раку придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Раку стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Лев (24 июля – 23 августа)
Главной чертой Льва может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Лев может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Льва могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве стоит подчиниться течению обстоятельств: она может оказаться в ситуации, когда будет бессильна что-либо предпринять. К примеру, у нее перехватят инициативу или не прислушаются к ее мнению, а может быть, Дева просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды советуют Деве смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что она может сделать.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Весы могут самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Весы запланировали перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день они вполне могут попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Весы способны приятно удивить своего партнера.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
На первый план в гороскопе Скорпиона обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Скорпиону же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Скорпион способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды обещают Стрельцу день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Стрелец уже составил свое мнение, предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Стрелец и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Стрельца будет шанс в этом убедиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)
В жизнь Козерога могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды предупреждают Козерога о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Какие бы решения Водолей ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Водолею точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Водолея будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Водолей может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды советуют ему не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Водолею тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В отношениях Рыб с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, им откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Рыбы просто будут слишком требовательны ко всем, кто находится с ними рядом, а в спорных вопросах не настроены на компромисс. Звезды советуют им хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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