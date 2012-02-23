23.02.2012 10:17 Лилия Ангорская

У россиянина на границе отобрали Историю Харькова (ФОТО)

Сотрудниками Харьковской областной таможни совместно с пограничниками на таможенном посту «Гоптовка» была обнаружена старинная книга 1912 издания, которую гражданин России пытался провезти, не декларируя.



Фото: Харьковская областная таможня

Ценность книги установят специалисты

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной таможни, водитель и пассажир автомобиля «Шкода Октавия», которые ехали из Российской Федерации через пункт пропуска «Гоптовка», выбрали для перемещения упрощенную форму таможенного контроля по «зеленому коридору». Упрощенный порядок прохождения таможенного контроля предполагает отсутствие запрещенных вещей, или вещей подлежащих декларированию.

Госслужащие, проанализировав возможные риски, направили транспортное средство на проведение углубленного досмотра на полосу «красного движения». Во время устного декларирования россиянин заявил о наличии у него старинной книги, 1912 года издания: «История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905 год)».





Согласно Закону Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей через таможенную границу Украины» указанная книга ограничена к перемещению через таможенную границу Украины. Также гражданин не имел разрешительных документов.





Относительно пассажира, 1935 года рождения, сотрудниками Харьковской областной таможни был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.339 Таможенного кодекса Украины (нарушение правил прохождения по «зеленому коридору»), а старинная книга изъята и передана на экспертизу. Имеет ли она историческую или культурную ценность, установят специалисты.



Напомним, харьковские таможенники и пограничники во время осмотра автомобиля в пункте пропуска «Гоптовка» обнаружили скрытую старинную церковную книгу.



Напомним также, на международном авиационном пункте пропуска «Харьков-аэропорт» пассажиром авиарейса «Шарджа-Харьков», который перевозил не задекларированные шубы, были нарушены правила прохождения «зеленого коридора».



Кроме того, харьковские пограничники и сотрудники СБУ при осмотре поезда «Белгород-Харьков» в пункте пропуска «Казачья Лопань» обнаружили в одном из вагонов контрабандную коллекцию старинных монет.



Напомним также, во время проведения погранично-таможенного контроля поезда «Донецк-Москва» харьковскими таможенниками и пограничниками было обнаружено 300 г марихуаны.