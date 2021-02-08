08.02.2021 17:00 Андрей Федоров

Какое отношение к Харькову имел Менделеев. Харьковские истории

В самом центре города, на одной из старейших Харьковских улиц – Рымарской есть ничем непримечательный дом № 3/5. Дом находится в глубине двора и вряд ли непосвящённый в тему человек мог в нём бывать. Тем не менее, с этой темой мы сталкиваемся буквально каждый день: покупая продукты в магазине или на рынке, рассчитывая свой обычный ежедневный маршрут передвижения. Речь пойдет о метрологии. Науке, с метро и метрополитеном никак не связанной.

Все мы помним (я надеюсь) со школьной скамьи аббревиатуру «СИ» System International и такого парня как Д.И. Менделеева. При чем тут Харьков и ул. Рымарская, скажите вы? И нет, речь пойдет не о водке, которую, кстати, придумал не Менделеев.

Обо всём по порядку. В 1800г. в Парижской Академии Наук впервые были установлены единые для всех граждан и сословий меры веса, длины и объёма. Установлены эталонные: метр, килограмм, литр. С этих мер все должны были изготавливать себе гири, метры (линейки) и вести торговлю, хозяйство, опираясь на эти величины. Все старые традиции и фунт, как самая распространенная и чётко неопределенная мера веса, объявлялись вне закона.

Эталонный килограмм Парижской академии наук.

В Российской же империи и, соответственно, в Харькове, люди, торгуя и покупая, использовали до этого систему маховой сажени. То есть то, что было буквально под рукой и сами руки тоже.

Система маховой сажени. Старорусская система измерений, издревле существовала на Руси во многих славянских племенах. Когда и кем придумана не известно.

«- А, чьим аршином будем мерять сукно?» спрашивал покупатель у торгаша на Ярморочной площади (сейчас площадь Конституции) в Харькове, например, в период знаменитой августовской Успенской ярмарки. При этом за прилавком стоит щупленький продавец, которого еле видно из-за стола – только шапка торчит, а покупатель, специально (проставив предварительно магарыч) стоит со своим кумом – двухметровым Вакулой кузнецом…

Ярмарка Харьков 1920е годы на заднем плане, колокольня Успенского Собора.

Очевидно, измерение порождало кучу противоречий, конфликтов и драк с легкими элементами поножовщины. Проблему эту во всей стране вызвался решить скромный парень – профессор и академик, физик, химик, экономист, геолог, технолог, воздухоплаватель и приборостроитель Д.И. Менделеев.

8 октября 1901г. в доме 3/5 по ул. Рымарской в 5 минутах ходьбы от Николаевской (Конституции), Торговой (Павловская) площадей и Благовещенского базара (центров Харьковской торговли) Менделеев открывает в Украине первую поверочную палатку, с гирями и метрами, изготовленными из тех самых эталонных гирь и метров Парижской академии наук по системе «СИ». И харьковчанам как-то резко стало понятно, что при возможности после покупки перевесить, перемерять купленный товар в этой палатке, «с довеском», «с вершком», «с посошком» и т.д. все равно как-то реально меньше, чем только что было «гарантировано» реализатором. Что породило еще большую волну конфликтов и возмущений, но эти скандалы были уже по-Харьковски - научно обоснованные! Что, как вы понимаете, существенно…… никак не поменяло ситуацию, поэтому и на рынках, и в современных супермаркетах Харькова дурили, дурят и дурить будут, так что не расстраивайтесь.

Тем не менее, именно в этом доме берет своё начало отечественная метрология. Из арендованных у частного лица пяти комнат дома 3/5 по ул. Рымарской со штатом в три сработника поверочная палатка менее чем за 40 лет существования преобразовывается в 1939г. в Харьковский государственный институт мер и измерительных приборов (ХГИМИП). А сегодня это Государственная метрологическая служба Украины с тысячным штатом сотрудников.

Осталась бы эта вся история сухо-научной, если бы не один нюанс. Поговаривали, что была в Харькове у Дмитрия Ивановича девушка. И не ездил бы академик в Харьков в бесконечные командировки «проверять гирьки», если бы не маленькое это обстоятельство….

Д.И. Менделеев.