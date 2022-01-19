Косплей фестиваль пройдет в Харькове: подробности

Желающие принять участие в конкурсе костюмов и выставке картин аниме должны заранее подать заявку на участие.
30 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет косплей фестиваль, передает РЕДПОСТ. Такое мероприятие в парке состоится впервые, и организаторы выбрали для него символическое название Risu Fest, потому что на японском "Risu" (リス) значит «белка».
В программе фестиваля Risu Fest:
Всем желающим принять участие в конкурсе костюмов нужно зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке. Заявки на конкурс костюмов принимаются до 28 января.
А тем, кто желает присоединиться к выставке аниме-картин, необходимо 24 января отправить заявку на почту.
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