19.01.2022 08:25 Рита Парфенова

Косплей фестиваль пройдет в Харькове: подробности

Желающие принять участие в конкурсе костюмов и выставке картин аниме должны заранее подать заявку на участие.

30 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет косплей фестиваль, передает РЕДПОСТ. Такое мероприятие в парке состоится впервые, и организаторы выбрали для него символическое название Risu Fest, потому что на японском "Risu" (リス) значит «белка».



В программе фестиваля Risu Fest:

Выставка картин аниме

Мастер-классы

Традиционные игры

Конкурс костюмов

Всем желающим принять участие в конкурсе костюмов нужно зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке. Заявки на конкурс костюмов принимаются до 28 января.



А тем, кто желает присоединиться к выставке аниме-картин, необходимо 24 января отправить заявку на почту.

Напомним, по центральной улице Харькова прошло праздничное шествие «Вертеп-фест-2022».