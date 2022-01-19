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19.01.2022  08:25   Рита Парфенова

Косплей фестиваль пройдет в Харькове: подробности

Желающие принять участие в конкурсе костюмов и выставке картин аниме должны заранее подать заявку на участие.

косплей фестиваль в парке горького

30 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет косплей фестиваль, передает РЕДПОСТ. Такое мероприятие в парке состоится впервые, и организаторы выбрали для него символическое название Risu Fest, потому что на японском "Risu" (リス) значит «белка».

В программе фестиваля Risu Fest:

  • Выставка картин аниме
  • Мастер-классы
  • Традиционные игры
  • Конкурс костюмов

Всем желающим принять участие в конкурсе костюмов нужно зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке. Заявки на конкурс костюмов принимаются до 28 января.

А тем, кто желает присоединиться к выставке аниме-картин, необходимо 24 января отправить заявку на почту.

Напомним, по центральной улице Харькова прошло праздничное шествие «Вертеп-фест-2022».

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, фестиваль, косплей, харьков
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