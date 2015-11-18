Был на рынках Харькова пожилой армянин, продававший только одно блюдо (ФОТО)

И называлось это блюдо чебурек.
Его замечали и на Центральном рынке, и на рынке «Барабашово».
Выделялся он тем, что, во-первых, он носил всегда чистый халат, по примеру еще советских продавцов.
Во-вторых, он почти ничего не говорил, только повторял, снова и снова: «Абед! Абед для богатых!».
Выкрикивал он это четко и громко – конечно, если ходить молча, чебуреки не продашь.
Еще у него была бомбовая тележка, плотно закрытая, утепленная, даже лютой зимой чебуреки в ней не остывали.
Он вез ее на двух колесах, выкрикивая как мантру свои слова, в любое время года и по любой погоде, будь то проливной дождь или невыносимая жара.
И чебуреки были у него вкусные донельзя. Пожалуй, проигрывали им все чебуреки Харькова, включая безумно вкусные из кафе «Казаки» в парке Горького.
Но и заламывал он цену почти неподъемную – 3 гривны. И это все происходило в 1996 году. Тогда хот-доги на рынке «Барабашово» стоили 1 гривну, приготовленные пельмени – 2 гривны, полноценный обед (первое, второе и компот) – 5 гривен.
Продавцы, если не было покупателей, откровенно скучали (тогда не было смартфонов и планшетов), и периодически пытались разговорить этого культового кадра. Но он отвечал им неохотно. Но отвечал.
Но по словам торговцев на рынке, он отвечал им все время по-разному. Продавец чебуреков периодически называл им разные города, в которых он родился, а также разные институты, в которых он якобы учился, и так далее.
Продавцам оставалось только гадать, что же происходило в жизни торговавшего чебуреками на самом деле.
На фото: улицы Центрального рынка (Благбаза), и продавцы чая и кофе на них.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мелкий дождь в течение дня.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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