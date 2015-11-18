18.11.2015 11:53

Был на рынках Харькова пожилой армянин, продававший только одно блюдо (ФОТО)

И называлось это блюдо чебурек.



Был на рынках Харькова пожилой армянин, продававший только одно блюдо (ФОТО)



Его замечали и на Центральном рынке, и на рынке «Барабашово».

Выделялся он тем, что, во-первых, он носил всегда чистый халат, по примеру еще советских продавцов.

Во-вторых, он почти ничего не говорил, только повторял, снова и снова: «Абед! Абед для богатых!».

Выкрикивал он это четко и громко – конечно, если ходить молча, чебуреки не продашь.





Еще у него была бомбовая тележка, плотно закрытая, утепленная, даже лютой зимой чебуреки в ней не остывали.

Он вез ее на двух колесах, выкрикивая как мантру свои слова, в любое время года и по любой погоде, будь то проливной дождь или невыносимая жара.





И чебуреки были у него вкусные донельзя. Пожалуй, проигрывали им все чебуреки Харькова, включая безумно вкусные из кафе «Казаки» в парке Горького.

Но и заламывал он цену почти неподъемную – 3 гривны. И это все происходило в 1996 году. Тогда хот-доги на рынке «Барабашово» стоили 1 гривну, приготовленные пельмени – 2 гривны, полноценный обед (первое, второе и компот) – 5 гривен.





Продавцы, если не было покупателей, откровенно скучали (тогда не было смартфонов и планшетов), и периодически пытались разговорить этого культового кадра. Но он отвечал им неохотно. Но отвечал.

Но по словам торговцев на рынке, он отвечал им все время по-разному. Продавец чебуреков периодически называл им разные города, в которых он родился, а также разные институты, в которых он якобы учился, и так далее.





Продавцам оставалось только гадать, что же происходило в жизни торговавшего чебуреками на самом деле.





На фото: улицы Центрального рынка (Благбаза), и продавцы чая и кофе на них.

