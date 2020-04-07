07.04.2020 15:39

Харьковские мигранты приподнесли зоопарку неоценимый подарок (ФОТО, ВИДЕО)

Весна подарила харьковчанам очень приятное событие - в зоопарке родился верблюжонок.



://zoo.kharkov.ua/

Малышу, это самец, 10 дней. Появился он на свет в семье самки Шакиры и самца Саши, которые приехали в Харьковский зоопарк из Астрахани в декабре 2011 года.

Роды прошли легко и быстро. И на рассвете Шакира в очередной раз стала мамой. Малыш родился здоровым и уже через несколько часов следовал за ней. С новым членом семьи сразу пришли знакомиться старший брат - двухлетний верблюд Боня и сосед гуанако. К младшему брату Боня отнесся с интересом, но без ревности, спокойно.

Вес малыша при рождении составил 38 кг, рост - 90 см. Но, благодаря активному молочному вскармливанию, верблюжонок быстро прибавляет в весе. Молочное вскармливание будет продолжаться до 6-18 месяцев. Примерно с двухмесячного возраста малыш начнет "интересоваться" другими кормами, которые постепенно будут введены в рацион: трава, сено, отруби, морковь, свекла.

Что касается горбиков, то пока у малыша есть только зачатки горбов без внутреннего жира. Но пройдет несколько месяцев и горбики примут вертикальное положение.

Шакира - очень заботливая мама. Она ни на минуту не выпускает малыша из виду. Когда верблюжонок лежит, Шакира подходит и заставляет его встать и следовать за ней - так срабатывают инстинкты. В целом, у верблюдов очень хорошо выражена забота о потомстве, которую они проявляют до половой зрелости своего чада (возраст половой зрелости самок - 3 года, самцов - 5 лет).

По характеру малыш подвижный, активный и любознательный. Наблюдая за ним, зоологи решили с кличкой не медлить и назвали верблюжонка Семеном Александровичем. Уверены, эта кличка ему очень идет и обязательно станет счастливой!