13.04.2021 13:39

Игорь Терехов: 23 августа, я уверен, мы торжественно откроем Харьковский зоопарк (ФОТО)

На данный момент значительная часть строительных работ в Харьковском зоопарке выполнена. Во время визита в парк исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что реконструкция идет согласно плану.



Фото: Василий Голосный

«23 августа, я уверен, мы торжественно откроем Харьковский зоопарк. Очень много нам надо выполнить до этого времени. Я благодарен строителям за то, что они делают. Могу сказать, что темпы нормальные. График, который мы ставили и разрабатывали в начале строительства, мы выдерживаем полностью» - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Осматривая будущие павильоны и природные локации, Игорь Терехов рассказал, что, когда возникла мысль создать в Харькове современный открытый зоопарк, он объездил все крупные соответствующие учреждения в Европе, чтобы взять на вооружение лучшие идеи.

«Жирафник мы смотрели в Кёльне. И сегодня практически такой, мы его усовершенствовали, но практически такой, - здесь у нас, в Харькове. Очень много взяли у Пражского зоопарка, потому что в Праге такой красивый зоопарк. Он расположен немножко по другому, там холмистая местность, но тем не менее, мы оттуда тоже многое перенимали» - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Игорь Терехов говорит, что для строительства и дальнейшего обслуживания мест обитания животных используются отечественные материалы и оборудование. Они в приоритете. За границей покупается только то, чего не производят в Украине.

Например, фильтрационное оборудование для вольера пингвинов. И главное, что теперь в зоопарке будет новая система кормления и обслуживания животных. Для этого построен целый хозяйственный комплекс с морозильными камерами и элеватором. Специалисты объясняют, такой подход позволит закупать зерно и овощи осенью по самым низким ценам и хранить весь год. Это значительно сэкономит расходы на содержание животных. Кроме того, оно станет более качественным, поскольку пересмотрена в целом и концепция парка - количество животных уменьшится, но останутся знаковые виды, рассказывает директор заведения.

«Это будут и зебры, и жирафы, и бегемоты, и слоны, и, может быть, в перспективе, будут носороги. Появятся человекообразные обезьяны, уже есть орангутаны, будут шимпанзе, с которыми мы давно дружим, которые у нас раньше жили в зоопарке. Одним словом, зоопарк будет иметь свои изюминки» - сообщил Алексей Григорьев, директор Харьковского зоопарка.

«Здесь всё уникально. Авиарий будет! Это больше тысячи квадратных метров. Под одной сеткой будут летать птицы, мы будем находится среди них. И это уже будет немножко не то, к чему мы привыкли в зоопарке. Стройка уникальная, здесь всех строительных организаций работает больше 600 человек. Больше 30 механизмов. Это очень большой объём работ. Я думаю, в Украине сложно найти стройку с такими объёмами выполняемых работ» - сообщил Александр Харченко, руководитель строительной компании.

Обновленный Харьковский зоопарк избавился от решеток, остаются только специальные ограждения с использованием природных ландшафтов - рвы с водой, каменные стены, вынесенные над зоной обитания животных смотровые площадки. Строители уверяют, что предусмотрена надежная система безопасности для посетителей.