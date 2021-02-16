16.02.2021 20:05

Игорь Терехов: Наша задача - чтобы город был красивым (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил частное учебное учреждение «Институт «Харьковская школа архитектуры».



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Среди студенческих проектов был представлен проект реконструкция сквера на улице Конторской, предполагающий создание там образовательной локации под открытым небом, локации для мероприятий с амфитеатром для зрителей, публичной библиотеки с возможностью раздавать книги по Wi-Fi.

В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что город очень нуждается в услугах хороших архитекторов с современным видением процессов, которые проходят в мегаполисах.



«Хотелось бы, чтобы в Харькове было все самое новое и передовое, в том числе и архитектурные решения. Конечно же, город должен быть зеленым, мы должны заботиться о его экологии. Но вместе с тем необходимо думать и о развитии новых территорий. Простой пример - строительство жилья. Не всегда дома строятся так, как мы хотим. Мы видим много однотипных «коробок». А наша задача - чтобы город был красивым, чтобы спальные районы не просто были приведены в порядок, а чтобы там появилась новая философия архитектуры», - отметил Игорь Терехов.



Также он предложил преподавателям и учащимся ХША подумать над концепцией пешеходной улицы, и множеством направлений, куда бы могли направить свои усилия студенты. "Многие наши планы зависят о того, насколько самые лучшие архитекторы и дизайнеры будут принимать участие в развитии города Харькова. Мы привлекаем к этим процессам всех креативных людей, которые хотят развивать город», - подчеркнул Игорь Терехов.