Харьковский «Металл» победил команду «Днепр» из Черкасс с разгромным счетом (ФОТО)

В матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги (группа В) харьковский «Металл» победил на своем поле «Днепр» (Черкассы) 5:0.
«5:0! Зрелищная игра и красивая победа нашего харьковского ФК «Металл»!
Это еще один шаг на пути к возвращению в город большого футбола.
Поздравляю болельщиков, команду, тренеров. Искренне верю, что у Харькова большое футбольное будущее!» - написал на своей страничке в ФБ исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Возможны новые романтические знакомства. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
влажность:
давление:
ветер: