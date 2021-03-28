Главная Фото Спорт Харьковский «Металл» победил команду «Днепр» из Черкасс с разгромным счетом (ФОТО)
28.03.2021  20:21   

Харьковский «Металл» победил команду «Днепр» из Черкасс с разгромным счетом (ФОТО)

В матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги (группа В) харьковский «Металл» победил на своем поле «Днепр» (Черкассы) 5:0.


Фото: Василий Голосный

«5:0! Зрелищная игра и красивая победа нашего харьковского ФК «Металл»!
Это еще один шаг на пути к возвращению в город большого футбола.
Поздравляю болельщиков, команду, тренеров. Искренне верю, что у Харькова большое футбольное будущее!» - написал на своей страничке в ФБ исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Тэги:  металлист, терехов, харьков, победа
 
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