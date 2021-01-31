31.01.2021 19:53

Игорь Терехов наградил победителей соревнований по футзалу на Кубок городского совета (ФОТО)

Финальные игры и награждение победителей традиционных соревнований по футзалу среди детей на Кубок Харьковского городского совета состоялись сегодня, 31 января, в Школе высшего спортивного мастерства.



Фото: Василий Голосный

В соревнованиях приняли участие 72 команды в трех возрастных группах.



По итогам турнира, первое место среди игроков 2011 г.р. завоевала команда ФК «Металлист 1925», второе место - команда ФК «Металлист 1925-2», а третье - КДЮСШ №8.



Среди игроков 2010 г.р. победила команда ФК «Металлист 1925», второе место заняла футбольная школа «Харьков», третье - «Металлист 1925-2».



Среди игроков 2009 г.р. места распределились следующим образом: первое место - ДЮСШ «ХТЗ», второе - футбольная школа «Харьков», третье - «Мрія Куп'янськ».



В церемонии награждения приняли участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, председатель общественной организации «Федерация футбола города Харькова» Виталий Панов и заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Константин Курашов. Почетные гости вручили победителям и призерам турнира кубки, медали, памятные призы и подарки от спонсоров.



«Я благодарен вам за то, что вы подарили нам и друг другу незабываемый заряд эмоций. Вы все – победители, независимо от того, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Вы все боролись, проявили настоящий мужской характер, у вас есть стержень. Я уверен, что впереди вас ждут еще большие победы. Играйте в футбол, развивайте его! Ведь сегодня футбол - это действительно вид спорта «номер один», - сказал Игорь Терехов.



Он также отметил, что проведение подобных спортивных мероприятий очень важно для Харькова, который стал спортивной столицей Украины. Город продолжит принимать активное участие в популяризации спорта и исповедовать философию здорового образа жизни.