В Индустриальном районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню победы (ФОТО)

В недавно отреконструированном парке «Зеленый гай» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню победы.
В программе были концерт, интерактивные зоны, спортивные мастер-классы для детей и взрослых, открытый кинотеатр, выставка тематических работ, фейерверк.
Гостей мероприятия поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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