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08.05.2021  09:32   

В Индустриальном районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню победы (ФОТО)

В недавно отреконструированном парке «Зеленый гай» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню победы.


Фото: Василий Голосный

В программе были концерт, интерактивные зоны, спортивные мастер-классы для детей и взрослых, открытый кинотеатр, выставка тематических работ, фейерверк.

Гостей мероприятия поздравил  исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Тэги:  9 мая, день победы, харьков, зеленый гай, терехов, индустриальный
 
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