01.05.2021 17:40

Ведущие предприятия Харькова представили на площади Свободы свои достижения (ФОТО)



Фото: Василий Голосный

Ведущие предприятия Харькова представили на площади Свободы свои достижения



Выставка достижений ведущих харьковских предприятий и ярмарка вакансий «Харьков - город людей труда» состоялись 1 мая на пл. Свободы.



В мероприятии приняли участие 35 харьковских предприятий, в том числе коммунальных. Все желающие могли пообщаться с потенциальными работодателями и ознакомиться с достижениями ведущих предприятий города, их продукцией и т.д. В частности, на выставке были представлены АО «Турбоатом», КП «Харьковский метрополитен», АО «ХТЗ», АО «Свет шахтера», КП «Троллейбусное депо №3», АО «ФЭД», ГП «Завод имени В.А. Малышева» и другие коммерческие и коммунальные предприятия Харькова.



Инициатором выставки выступил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он посетил выставочные палатки всех предприятий и вручил их лучшим работникам Благодарности городского головы.



«Приятно, что мою инициативу поддержали многие предприятия города, и даже места не хватило на площади, чтобы разместить всех желающих. 1 Мая - это День труда, и мы хотим показать, что Харьков имеет колоссальный промышленный потенциал. Сегодня здесь представлены производители, которые выпускают высококачественную продукцию, а также коммунальные предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Здесь собрались люди, которые своим трудом прославляют Харьков, и за это им большое спасибо», - отметил Игорь Терехов.