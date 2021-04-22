22.04.2021 14:27

В Харькове рассказали о временных укрытиях (ФОТО)

Подвалы, метрополитен и паркинги предназначены для временного укрытия жителей города Харькова на случай чрезвычайной ситуации.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ) Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

В частности, сегодня, 22 апреля, журналистам показали укрытия в подвалах домов на ул. Плехановской, 73 и ул. Оренбургской, 4.

Как сообщил начальник отдела защиты населения городских районов Управления гражданской защиты горсовета Орест Толоченко, одно такое укрытие рассчитано примерно на 70 человек.

По его словам, всего для укрытия работающего персонала предназначено 331 защитное сооружение, для около 1,2 млн жителей города - 4 тыс. 200 подвалов. Также временными укрытиями считаются 30 станций метрополитена, 53 подземных перехода и более 20 паркингов. Кроме того, укрытия оборудованы на больших государственных предприятиях, в школах, детских садах и на других объектах. За укрытие рабочего персонала ответственный руководитель предприятия.

По словам начальника отдела, харьковчане могут узнать о ближайшем месте укрытия, обратившись в КП «Жилкомсервис» и службу «112». Кроме того, завершается разработка интерактивной карты защитных сооружений. На сайте «Геопортал Харькова» будут обозначены все убежища, и харьковчане смогут быстро узнать информацию с помощью смартфона.

В то же время Орест Толоченко отметил, что не все подвалы подходят для укрытия. По его словам, с 2014 года в порядок были приведены 80% подвалов, и хотя защитные сооружения постоянно обследуют, бывают случаи вандализма - люди выламывают двери и воруют металл.

«Не все подвалы можно считать укрытиями. В новостроях - небольшие подвалы, но есть и паркинги. Есть защитные сооружения на предприятиях-банкротах, которые не работают. Кроме того, с 2015 года подвалы в жилых домах принадлежат жителям, поэтому они часто используют их для собственных нужд – хранят вещи, овощи. Мы не можем этого запретить, но в таких подвалах тоже могут укрыться люди. Если подвал выкуплен, там могут быть расположены склады, спортзалы, но собственники этих фирм могут в них укрыть население, если это не склад», - пояснил Орест Толоченко.

Отметим, что на домах, где есть подвалы, предназначенные для укрытия, есть соответствующие указатели и информация с номерами телефонов КП «Жилкомсервис», где можно взять ключи. Если указателей нет, их должны сделать и развесить в ближайшее время. Также КП «Жилкомсервис» изготавливает дубликаты ключей для ответственных жителей. В случае сигнала тревоги человек должен взять в укрытие документы, воду, питание, предметы гигиены, детские и другие вещи первой необходимости. Подвал рассчитан на временное укрытие - от нескольких минут до пары часов. Жители, которые проживают в 500-метровой зоне от станций метро, могут укрыться в метрополитене. Также в случае чрезвычайной ситуации можно спрятаться под мостом.