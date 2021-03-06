06.03.2021 17:10

Ремонт школы, дворов и подъездов: Игорь Терехов встретился с жителями Алексеевки (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 6 марта провел выездные встречи с жителями нескольких микрорайонов Алексеевки.



Фото: Василий Голосный

Жильцы домов по ул. Ахсарова, 3, 5, 7 обратились с просьбами о ремонте подъездов, входных групп, внутриквартальной дороги, благоустройстве придомовой территории. Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, во время ремонта дороги вдоль всех трех домов работы будут выполнены так, чтобы двор больше не затапливало. Также в этом году планируется комплексный ремонт территории, в том числе стадиона, Харьковской школы №146, которая находится в этом микрорайоне.



Похожие просьбы озвучили и жители домов на пр. Победы, 61, б1-б, 65, 65-а, 65-б, пр. Людвика Свободы, 58, 60. Там тоже будут ремонтироваться подъезды, тротуары и внутриквартальные дороги, а в дворах ликвидируют разрытия и благоустроят территорию.



Все обращения харьковчан были зафиксированы и переданы профильным коммунальным предприятиям и департаментам горсовета.



Как сообщил Игорь Терехов, совсем скоро горожане увидят, что их просьбы реально выполняются.



«Кое-где люди уже видят первые результаты наших встреч. Но действительно масштабные работы начнутся, когда наступит теплая погода. Тогда мы приступим к асфальтированию внутриквартальных дорог, тротуаров, будем готовиться к следующему отопительному сезону и пойдем в подвалы, начнем ремонтировать трубы водо- и теплоснабжения, а также подъезды, кровли, лифты. Сейчас мы слушаем жителей микрорайонов, набираем определенный объем работ, планируем и вскоре начнем все это делать», - отметил Игорь Терехов.