21.02.2021 20:18

Ремонт дорог и новый детский сад: Игорь Терехов встретился с жителями Слободского района (ФОТО)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 21 февраля, провел выездные встречи с жителями нескольких микрорайонов в Слободском районе города.



Фото: Василий Голосный

Обращения харьковчан преимущественно касались решения жилищно-коммунальных вопросов.



В течение нескольких часов Игорь Терехов совместно с руководителями профильных департаментов и коммунальных предприятий общался с жителями домов по ул. Зерновой, 53-а, 53-в, ул. Матросова, 8, ул. Монюшко, 3-а, 14, 16, ул. Киргизской, 9, пр. Героев Сталинграда, 25, бул. Жасминовому, 6-б, 8-а и др. Все обращения харьковчан на месте были зафиксированы и взяты в работу.



После встречи Игорь Терехов отметил, что жители района поднимали очень много вопросов, связанных с ремонтом подъездов, кровель, подвалов и внутриквартальных дорог. По его словам, к ремонтным работам на некоторых локациях приступят уже с понедельника. Те же работы, которые зависят от погодных условий (ремонт дорог и благоустройство придомовой территории), начнутся весной.



Например, во дворе дома по бул. Жасминовому, 8-а появится большая локация для отдыха. После стройки в центре двора образовался естественный холм, который коммунальщики планируют выровнять. Также во дворе появится новая детская площадка и спортивные локации, где жители микрорайона смогут играть в футбол и баскетбол.



Кроме того, жители Слободского района обратились к Игорю Терехову с просьбой восстановить на ул. Зерновой детский сад, помещение которого 15 лет назад было передано в собственность налоговой службе. Они отметили, что поскольку в районе в последние годы активно строят новые жилые дома, мест в детских садах не хватает.



«Это помещение находится в очень заброшенном состоянии, но мы готовы его восстановить. Сейчас я буду инициировать его передачу на баланс города. Детский сад очень нужен району. Мы полностью его реконструируем, откроем новые группы и запустим туда деток», - сказал Игорь Терехов.



После встречи он также отметил, что к нему поступило очень много обращений от жильцов ведомственных общежитий. По его словам, с этими домами в городе сложилась непростая ситуация.



Многие предприятия, на балансе которых находятся эти здания, закрываются или становятся банкротами, а значит, не могут обеспечить нормальное обслуживание жилья. Игорь Терехов подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы договориться с руководством предприятий о передаче общежитий в коммунальную собственность города.



Как только у городской власти появятся необходимые полномочия, соответствующие коммунальные службы приступят к выполнению необходимых работ по ремонту и благоустройству территорий.