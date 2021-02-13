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13.02.2021  18:27   

Игорь Терехов провел встречи с жителями Индустриального района (ФОТО)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 13 февраля, провел выездные встречи с жителями нескольких микрорайонов в Индустриальном районе города.


Фото: Василий Голосный

Жильцы домов по ул. Северина Потоцкого, 32, 34, 34-а, 34-б просили уделить внимание ремонту подъездов и дорог, благоустройству придомовой территории. Такие же просьбы озвучили и харьковчане, проживающие по ул. Сергея Грицевца, 50, 50-а, 52, 52-а.

Все обращения были зафиксированы и переданы профильным департаментам горсовета. Как сообщил Игорь Терехов, масштабные работы в этих микрорайонах начнутся уже весной.

«Мы будем совершенно по-новому обустраивать придомовые территории, а также проведем комплексный ремонт подъездов, тротуаров и внутриквартальных дорог. Многое предстоит сделать, и начнем мы эту работу весной - с кровель жилых домов, а потом перейдем к ремонту подъездов», - рассказал секретарь горсовета.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт, встреча, индустриальный, хтз, терехов
 
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