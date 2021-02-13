Игорь Терехов провел встречи с жителями Индустриального района (ФОТО)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 13 февраля, провел выездные встречи с жителями нескольких микрорайонов в Индустриальном районе города.
Жильцы домов по ул. Северина Потоцкого, 32, 34, 34-а, 34-б просили уделить внимание ремонту подъездов и дорог, благоустройству придомовой территории. Такие же просьбы озвучили и харьковчане, проживающие по ул. Сергея Грицевца, 50, 50-а, 52, 52-а.
Все обращения были зафиксированы и переданы профильным департаментам горсовета. Как сообщил Игорь Терехов, масштабные работы в этих микрорайонах начнутся уже весной.
«Мы будем совершенно по-новому обустраивать придомовые территории, а также проведем комплексный ремонт подъездов, тротуаров и внутриквартальных дорог. Многое предстоит сделать, и начнем мы эту работу весной - с кровель жилых домов, а потом перейдем к ремонту подъездов», - рассказал секретарь горсовета.
Ясность и четкость мысли, помогут разобраться «от» и «до» в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать.
Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажность:
давление:
ветер: