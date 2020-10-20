20.10.2020 18:08

ФОТО: Игорь Терехов ознакомился с ходом реконструкции зоопарка (РЕДПОСТ)

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов сегодня, 20 октября, ознакомился с ходом строительных работ, которые ведутся в Харьковском зоопарке.



Фото: Василий Голосный

Во время инспекции он посетил экспозиционные зоны «Тропа тигра», «Королевство слонов», «Африканское сафари», Дом жирафов в «Африканской саванне» и «Планета обезьян», где уже живут первые обитатели. В настоящее время в строительных работах заняты более 400 человек, строительство идет на многих локациях.

«Есть требования и нормы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, и если мы их выполним, а мы это обязательно сделаем, то получим коллекцию новых животных - слонов, жирафов, белых медведей, пингвинов. Планируем открыть наш зоопарк ко Дню города в следующем году. Это амбициозная задача, но вполне реальная. У нас, то есть у городской власти, генподрядчика «Жилстрой-1» и людей, которые здесь работают, есть огромное желание и общая цель - открыть зоопарк в поставленные сроки. Думаю, все у нас получится, и зоопарк будет великолепным», - отметил Игорь Терехов.

Председатель наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1» Александр Харченко подтвердил, что Харьковский зоопарк превзойдет по уровню многие европейские зоопарки.

«На стройке достаточно людей, материалов, техники, чтобы открыть зоопарк в следующем году, если сохраним взятый темп. Уже до конца декабря большинство животных переедет в места своего постоянного обитания. И уже сейчас вы можете примерно оценить, насколько тут все будет масштабнее, ярче и интереснее для посетителей. Я видел много зоопарков в странах Европы, но уровень харьковского будет выше», - отметил Александр Харченко.