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13.10.2020  19:57   

ФОТО: В Индустриальном районе открылся молодежный центр (РЕДПОСТ)

Открытие Городского молодежного центра состоялось сегодня, 13 октября, на ул. Плиточной, 1 в Индустриальном районе.


Фото: Василий Голосный

Как рассказала директор Харьковского городского центра досуга молодежи Алена Леонова, в новом центре будут работать несколько локаций:

- волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности;
- «Art Space» - площадка для создания творческих и имиджевых проектов;
- лекториум - образовательное пространство для проведения тренингов;
- лаборатория для реализации первых научных инициатив;
- «International Space Hub» для изучения иностранных языков;
- молодежная интернет-радиостанция «НRK.FM»;
- студия звукозаписи.

«Такой центр был очень нужен, потому что в этом микрорайоне нет ни домов культуры, ни секций. Когда в здании шли ремонтные работы, многие родители приходили и просили поскорее уже его открыть.  По наполнению активностями и уровнем оснащения этот центр, возможно, не имеет аналогов в Харькове. Надеемся, что и в других районах тоже откроются такие центры, которые позволят детям развивать свои способности», - отметила Алена Леонова.

На открытии молодежного центра побывал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он осмотрел новые помещения, пообщался с детьми и их наставниками.

«Все сделано креативно, по-молодежному. Такие центры придают импульс развитию молодежного движения, молодежных инициатив. Здорово, что дети будут креативно мыслить, ведь здесь созданы условия для разноплановой деятельности – от 3D-технологий и до песочной анимации и изучения иностранных языков», - отметил Игорь Терехов.

Свои поздравления с открытием молодежного центра также прислала заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лора Билл.

«Год назад Харьков присоединился к инициативе «Громада, дружественная к детям и молодежи». С тех пор город систематически работает над улучшениями и изменениями в этом направлении. Поэтому ЮНИСЕФ приветствует открытие молодежного центра и поздравляет город с новым этапом в инициативе - получением статуса кандидата на звание громады, дружественной к детям и молодежи», - говорится в поздравлении.

Отметим, что проект Городского молодежного центра реализован Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» и за счет средств нескольких проектов, победивших в программе «Общественный бюджет».

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Тэги:  молодежь, харьков, индустриальный, терехов, открытие
 
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