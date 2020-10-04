04.10.2020 09:11

ФОТО: В Харькове организовали концерт для учителей (РЕДПОСТ)

Концерт по случаю Дня работников образования состоялся 3 октября на стадионе Детско-юношеской спортивной школы №5, возле сквера имени Ф. Сафарова.



Фото: Василий Голосный

На мероприятии выступила известная украинская певица Оля Полякова. С наступающим праздником учителей поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Дорогие друзья! Мы собрались здесь, чтобы вместе отпраздновать День учителя. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, его команды поздравляю всех педагогов Харькова с наступающим профессиональным праздником. Для учителей мы навсегда останемся учениками, а они для нас - особенными, замечательными людьми. Мы помним нашего классного руководителя, первого учителя. Низкий поклон вам - людям, которые сделали из нас самодостаточных и успешных личностей. Будущее нашего города мы вверили вам, дорогие учителя. Ведь от того, какой багаж знаний вы дадите нашим детям, зависит успешное развитие Харькова и всей страны. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и, чтобы всегда на ваших лицах были улыбки. А мы вместе продолжим развивать любимый город», - обратился к присутствующим Игорь Терехов.



Также профессиональных успехов педагогам пожелала Оля Полякова, которая отметила, что сама по образованию - учитель вокала.



Напомним, День работников образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года.