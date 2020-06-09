09.06.2020 16:28

Водоемы в Харькове открыты. Можно купаться! (ФОТО)

Восемь спасательных постов на пяти водоемах Харькова оборудованы к работе в летний период.



Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 9 июня, во время пресс-тура в Алексеевский лугопарк сообщил заместитель начальника коммунального учреждения «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» Андрей Кириченко.

Работники спасательного поста продемонстрировали журналистам действия по спасению утопающего и оказанию ему первой медицинской помощи, показали оборудование, которое есть у них в наличии.

По словам Андрея Кириченко, в прошлом сезоне работники водно-спасательной службы города Харькова спасли 99 человек, и еще около 190 отдыхающих получили медицинскую помощь. В то же время на водоемах города погибло пять человек, но эти случаи произошли вне зоны ответственности спасательных постов.

В этом году, как и ранее, спасательные посты установлены в Алексеевском лугопарке - в Шевченковском и Холодногорском районах, в Удянском гидропарке в Новобаварском районе, на Основянском и Петренковском водоемах, еще три - в Журавлевском гидропарке. Все посты полностью укомплектованы необходимыми спасательными и вспомогательными средствами - кругами, жилетами, лодками, комплектами аквалангиста, мегафонами, аппаратами для вентиляции легких и пр. Работают посты ежедневно с 8:00 до 20:00.

«В этом году есть только одна особенность, и связана она с карантином. Нам приходится просить людей соблюдать дистанцию на берегу. Маски, конечно, в такую жару никто не надевает, поэтому просим хотя бы сохранять безопасное расстояние. Кто-то реагирует, кто-то нет», - рассказал Андрей Кириченко.

Как сообщил начальник отдела техногенной безопасности Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь, благодаря профилактической работе и спасательным постам, статистика несчастных случаев на воде постепенно улучшается. Так, если в 2018 году на водоемах области утонуло 49 человек, из них 42 - во время купального сезона, то в 2019 году - 43 и 32 соответственно. В этом году погибших во время купального сезона еще не было.

«Конечно, карантин внес свои коррективы в профилактическую работу. Например, в школах не прошли «часы безопасности», и информация о правилах поведения на воде не была доведена до детей перед каникулами. Сейчас карантинные меры ослабевают, взрослые выходят на работу, и дети остаются дома без присмотра. Поэтому мы настоятельно обращаемся к родителям с просьбой провести соответствующие беседы с детьми, и следить за тем, как они проводят досуг», - отметил Александр Губарь.