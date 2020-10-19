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19.10.2020  18:42   

ФОТО: В двух школах Новобаварского района появились интерактивные кабинеты химии (РЕДПОСТ)

Открытие современных кабинетов химии состоялось сегодня, 19 октября, в Харьковской общеобразовательной школе №28 (ул. Паращука, 61) и в ХОШ №59 (пер. Чаплыгинский, 12).


Фото: Василий Голосный
В мероприятиях приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, родители школьников, учителя и директора из других школ Новобаварского района.
 
Теперь к услугам учащихся - смарт-доски, электронные микроскопы, планшеты, наборы лабораторных комплектов и другое современное химическое оборудование.
 
«Открывать кабинеты подобного уровня - это очень здорово. Мы делаем все возможное, чтобы наши дети занимались в наилучших условиях, чтобы они получали новые знания и достойное образование. Уверен, что в таких кабинетах школьники смогут открыть для себя новые научные горизонты, развиваться, расти. Наверняка, многим это поможет определиться с будущей профессией», - отметил Игорь Терехов.
 
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в настоящее время в Харькове функционируют более 60 современных кабинетов физики, химии, математики, биологии, географии.
 
По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота, школа №59 была экспериментальной для проекта «Умная школа» и показала очень достойные результаты, которые могут быть применены в других учебных заведениях города.
 
«Полгода профильные департаменты горсовета занимались этим проектом. В итоге у нас появилась стратегия для «умной школы» в сотрудничестве с частным бизнесом. Здесь есть Wi-Fi, открываются современные учебные кабинеты, введен электронный документооборот, установлен индивидуальный тепловой пункт и т. д. Эта стратегия может использоваться в любой школе города, это базис, который могут применять все. И мы уже движемся в этом направлении», - отметил Олег Дробот.

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Тэги:  школа, урок, харьков, химия, новобаварский, терехов
 
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