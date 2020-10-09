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09.10.2020  09:17   

ФОТО: В Харькове открыли новый школьный стадион (РЕДПОСТ)

Современный стадион открыли после реконструкции 8 октября в Харьковской общеобразовательной школе №158 (ул. Леся Сердюка, 46).


Фото: Василий Голосный

В этой школе учится 821 ребенок. Среди учащихся и выпускников школы есть победители различных спортивных соревнований, мастера спорта, чемпионка Европы по фехтованию. Для школьников на новом стадионе построили футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для прыжков в длину, установили тренажеры и теннисные столы.

В открытии стадиона принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что уже несколько лет в Харькове успешно работает программа по созданию современной спортивной инфраструктуры для детей.

«Дорогие дети, уважаемые родители и учителя! Очень рад разделить это событие вместе с вами. Харьковский городской голова Геннадий Кернес уделяет огромное внимание развитию спорта, и сейчас мы практически каждую неделю открываем новые школьные стадионы. Это очень важно, потому что благодаря спорту ребенок гармонично развивается, и мы, родители, знаем, что наши дети не только получают знания и развиваются интеллектуально, но растут здоровыми и сильными. Желаю вам, ребята, успехов в учебе и спорте и новых побед!» - обратился к присутствующим Игорь Терехов.

Он отметил, что благодаря программе по реконструкции стадионов спорт в Харькове развивается. Поэтому в городе продолжится не только реализация этой программы, а также планируется модернизация школьных спортивных залов.

Отметим, что всего с 2012 года в Киевском районе реконструировали 19 стадионов в школах и детских садах. В частности, в этом году обновили три – в школе №158, ДЮСШ №2 и гимназии №1.

Кроме того, в школе №158 в прошлом году отремонтировали кровлю, а в этом году за средства городского бюджета заменили более 30 окон, установили новое ограждение вокруг учебного учреждения, новые двери в пищеблок и выполнили ряд других ремонтных работ.

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Тэги:  школа, стадион, харьков, дети, терехов, спорт
 
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