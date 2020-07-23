23.07.2020 16:26

В Индустриальном районе откроется новый детский сад (ФОТО)

23 года назад детский сад №333 приостановил и перепрофилировал свою работу: вместо воспитания самых маленьких жителей Индустриального района, дошкольников, в его стенах заработал сектор младшей школы 121 учебного заведения.



Фото: Василий Голосный

В этом году 333 детский сад, который расположен по адресу: переулок Каркача, 28, вновь заработает по назначению, так как количество детей в микрорайоне значительно возросло и существующие дошкольные учреждения просто не могут принять всех детей. В 2020 году здесь откроют первые 3 из 6 групп.

«В этом учебном году учреждение дошкольного образования №333 готово принять 85 детей. Будет функционировать 3 группы, одна группа - для детей от 2 до 3-х лет, и две группы дошкольные - в возрасте от 3 до 5-6 лет. В этих группах создаются все необходимые условия для комфортного пребывания там детей, а именно закуплены мебель, игрушки, создаются игровые зоны. Также приобретено белье, необходимый инвентарь для пищеблока, медицинского кабинета и прачечной» - сообщила Валентина Провозьон, методист управления образования Индустриального района.

Во дворе детского сада будет создана локация для отдыха детей, добавляет Валентина Провозьон. Обещают, что будет много детских игровых комплексов со всевозможными развлечениями, будут и уютные павильоны, где дети смогут гулять, когда на улице будет жаркая погода. Все будет ярко и красиво, и позитивный настрой детям будет гарантирован, уверяют строители и специалисты профильного Департамента.

«Кроме детского сада №333 в этом году в 5 районах города Харькова, это Киевский, Московский, Слободской, Основянский и Шевченковский районы, запланировано открытие новых 10 групп в 7 действующих детских садах. Что, в свою очередь, даст порядка 400 мест для наших маленьких деток. В Харькове существует большая потребность в открытии новых детских садов и групп, что не может не радовать и говорит о том, что Харьков развивается и становится всё больше и больше» - сообщил Олег Костюшин, начальник группы технического надзора Департамента образования.