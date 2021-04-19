19.04.2021 14:09

Фасад 23-й детской поликлиники будет отремонтирован - Игорь Терехов (ФОТО)

Ремонт фасада и асфальтирование прилегающей территории - такие планы городских властей на 2021 год по детской поликлинике №23.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Харьковская детская поликлиника №23 функционирует более 70-ти лет. На сегодня с этим заведением заключили декларацию 25000 800 семей с детьми со всего Харькова, и это на полторы тысячи больше чем до реформы, когда поликлиника обслуживала только жителей Киевского района, рассказывает главный врач. Харьковская детская поликлиника №23 функционирует более 70-ти лет. На сегодня с этим заведением заключили декларацию 25000 800 семей с детьми со всего Харькова, и это на полторы тысячи больше чем до реформы, когда поликлиника обслуживала только жителей Киевского района, рассказывает главный врач.

Для маленьких пациентов здесь работает 35 педиатров. Благодаря компьютеризации и электронной записи очередей под кабинетами нету. Родители говорят, что довольны работой врачей.

Как проводится прием пациентов педиатрами, во время своего визита в поликлинику проверил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Мне очень понравилось, что здесь врачи, которые вкладывают души в наших детей, оказывают им помощь. И первую медицинскую, и прививают, и следят за ними. И это очень важно, потому что люди чувствуют себя защищенными» - поделился впечатлениями исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Игорь Терехов отмечает, важно также, чтобы врачи и пациенты находились в комфортных, современных условиях и имели возможность работать с качественным оборудованием. Именно поэтому городские власти уделяют особое внимание обновлению медучреждений.

«Очень много сегодня сделано. Приведен в порядок холл, будет приводиться в порядок второй этаж. Будем смотреть, какое оборудование закупать. Есть проблемные моменты, связанные с парковками, с подъездными дорогами, которые надо будет решать вместе с горздравом, с врачами. Но, думаю, мы будем решать это в ближайшем будущем» - сообщил Игорь Терехов.

Полтора миллиона гривен обещает выделить город в этом году на ремонт фасада поликлиники №23. Также в поликлинике надеются, что в этом году при поддержке города будет заасфальтирована территория вокруг здания поликлиники.

«Этот вопрос решается много лет, и это так сложно. На сессии горсовета уже решены вопросы землеотведения. И я очень надеюсь, что в этом году эти асфальтные ямы, которые есть будут асфальтированы. Игорь Александрович сейчас это пообещал» - сообщила Виктория Хижняк, главный врач КП «Детская поликлиника №23».

В течение 2018-2020 годов из городского бюджета выделено 13 млн. грн. на нужды учреждения, рассказывает главный врач. В том числе - 3 миллиона на ремонт здания, почти миллион на приобретение компьютеров и оргтехники. Открыт и оснащен эндокринологический кабинет для обслуживания всего населения Харькова, говорит врач.

«483 детей с сахарным диабетом, 52 ребенка с соматотропной недостаточностью и еще другие. На это в 2020 году город выделил 789 тысяч только на приобретение тестов для определения гликогелинового гемоглобина, для определения сахара крови, приобретение инсулина. То есть, наши детки были на 100% обеспечены инсулином» - сообщила Виктория Хижняк, главный врач КП «Детская поликлиника №23».

За счет города на сумму 150 000 в этом году также приобретен крайне необходимый больным детям препарат соматотропного гормона, закупка которого должна была финансироваться государством, но средства так и не были выделены.