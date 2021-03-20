20.03.2021 20:36

В микрорайоне по улице Власенко построят зону отдыха возле озера (ФОТО)

Территорию по ул. Власенко в Новобаварском районе комплексно благоустроят и построят там зону отдыха возле водоема.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Об этом сегодня, 20 марта, на встрече с жителями домов по ул. Власенко сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов..



По его словам, в районе дома №9, недалеко от водоема, будет создана локация с игровой и спортивной площадками. Там будут сделаны пешеходные дорожки, установят скамейки и новое освещение.



«За домами есть небольшой водоем, где в советское время даже был пляж. Теперь там появятся локации для игр, спорта, отдыха, красивые скамейки, будет выполнено озеленение территории. Еще мы посмотрим, как прочистить это небольшое озеро, чтобы люди могли там отдыхать», - рассказал Игорь Терехов.



Он отметил, что по просьбе жителей будет выполнено комплексное благоустройство микрорайона. Кроме создания новой зоны отдыха, в этом году запланирован ремонт подъездов по ул. Власенко, 9 и 22, ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров по ул. Власенко, 8, 10 и 12. Также будут доукомплектованы детские площадки возле домов по ул. Власенко, 18 и 22.



Кроме того, на встрече с секретарем городского совета жители озвучили еще ряд просьб по ремонту дорог и домов, которые включили в планы работ на будущее.