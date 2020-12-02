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02.12.2020  11:28   

Игорь Терехов: Зимний сезон Харьков начинает с новой спецтехникой (ФОТО, РЕДПОСТ)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов на площади Конституции провел осмотр новой спецтехники, приобретенной для уборки города.


Фото: Василий Голосный
«Зимний сезон Харьков начинает с новой спецтехникой. 
Уже с сегодняшнего дня все эти машины будут задействованы в работах по уборке города от снега, наледи, расчистке и посыпке улиц, приведению в порядок остановок общественного транспорта и проведению ремонтных работ на контактной сети наземного электротранспорта.
Также в Харьков прибыла партия из 5 троллейбусов с автономным ходом, что позволит соединить новым троллейбусным маршрутом микрорайон Жихарь с пр. Гагарина. 
Глобальное обновление парка городского электротранспорта и внедрение новых троллейбусных маршрутов запланированы и на 2021 год. 
Наша задача - постепенно перевести Харьков на экологический и энергоэффективный общественный транспорт» - сообщил Игорь Терехов на своей официальной странице в Фейсбук.

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Тэги:  спецтехника, зима, харьков, троллейбус
 
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