02.12.2020 11:28

Игорь Терехов: Зимний сезон Харьков начинает с новой спецтехникой (ФОТО, РЕДПОСТ)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов на площади Конституции провел осмотр новой спецтехники, приобретенной для уборки города.



Фото: Василий Голосный

«Зимний сезон Харьков начинает с новой спецтехникой.

Уже с сегодняшнего дня все эти машины будут задействованы в работах по уборке города от снега, наледи, расчистке и посыпке улиц, приведению в порядок остановок общественного транспорта и проведению ремонтных работ на контактной сети наземного электротранспорта.

Также в Харьков прибыла партия из 5 троллейбусов с автономным ходом, что позволит соединить новым троллейбусным маршрутом микрорайон Жихарь с пр. Гагарина.

Глобальное обновление парка городского электротранспорта и внедрение новых троллейбусных маршрутов запланированы и на 2021 год.

Наша задача - постепенно перевести Харьков на экологический и энергоэффективный общественный транспорт» - сообщил Игорь Терехов на своей официальной странице в Фейсбук.