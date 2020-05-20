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20.05.2020  16:34   

На Деревянко высадили огромную клумбу «Мы любим Харьков»

На улице Деревянко коммунальщики создали ставшую уже традиционной надпись из цветов «Мы любим Харьков».


Фото: Василий Голосный

«Длиной цветник около 100 метров. Высота букв 5 метров, а высота сердца - 12 метров. Всего это 240 квадратных метров. Высажены по контуру ирезина и альтернантера в количестве около 20 000 цветков. Сердце высажено красной петунией. Буквы мы высадили коралловой петунией» - сообщил Павел Скотаренко, начальник участка зеленого хозяйства СКП "Харьковзеленстрой" Шевченковского района.

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Тэги:  клумба, цветы, харьков, деревянко, харьковзеленстрой, пейзаж
 
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