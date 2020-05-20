На Деревянко высадили огромную клумбу «Мы любим Харьков»

На улице Деревянко коммунальщики создали ставшую уже традиционной надпись из цветов «Мы любим Харьков».
«Длиной цветник около 100 метров. Высота букв 5 метров, а высота сердца - 12 метров. Всего это 240 квадратных метров. Высажены по контуру ирезина и альтернантера в количестве около 20 000 цветков. Сердце высажено красной петунией. Буквы мы высадили коралловой петунией» - сообщил Павел Скотаренко, начальник участка зеленого хозяйства СКП "Харьковзеленстрой" Шевченковского района.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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