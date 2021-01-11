11.01.2021 13:59

ФОТО: Игорь Терехов дал задание спроектировать развязку на перекрестке улиц Проскуры и Чкалова

Расширить проезжую часть планируется на пересечении ул. Академика Проскуры и ул. Чкалова (на повороте с Белгородского шоссе). Сейчас на этом месте расположен островок с вывеской «ХАРТРОН».



Сегодня, 11 января, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов провел там выездное совещание с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов. Сегодня, 11 января, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов провел там выездное совещание с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов.

По его словам, будет подготовлен проект новой развязки, чтобы расширить проезжую часть и в будущем избегать заторов на дороге.

«Здесь все время образуется пробка, так как это очень узкое место, рядом расположена остановка общественного транспорта. В то же время здесь огромный траффик машин, которые едут по улице Чкалова, с улицы Жилярди, из пос. Жуковского. Поэтому я дал задание спроектировать развязку так, чтобы сделать на этом перекрестке беспроблемный участок. Планируется этот островок пересмотреть. Получим проектное решение и выполним комплекс работ», - сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что новая развязка должна удовлетворить требованиям автомобилистов. Кроме того, в Харькове продолжат менять организацию дорожного движения и в других проблемных местах.

«Мы должны вместе с водителями, горожанами рассмотреть все проблемные участки, где есть заторы и машины не могут беспрепятственно ездить, и вынести эти вопросы на обсуждение людей, чтобы мы могли рационально организовать дорожное движение», - сказал секретарь городского совета.