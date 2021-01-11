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11.01.2021  13:59   

ФОТО: Игорь Терехов дал задание спроектировать развязку на перекрестке улиц Проскуры и Чкалова

Расширить проезжую часть планируется на пересечении ул. Академика Проскуры и ул. Чкалова (на повороте с Белгородского шоссе). Сейчас на этом месте расположен островок с вывеской «ХАРТРОН».


Сегодня, 11 января, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов провел там выездное совещание с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов.
 
По его словам, будет подготовлен проект новой развязки, чтобы расширить проезжую часть и в будущем избегать заторов на дороге. 
 
«Здесь все время образуется пробка, так как это очень узкое место, рядом расположена остановка общественного транспорта. В то же время здесь огромный траффик машин, которые едут по улице Чкалова, с улицы Жилярди, из пос. Жуковского. Поэтому я дал задание спроектировать развязку так, чтобы сделать на этом перекрестке беспроблемный участок. Планируется этот островок пересмотреть. Получим проектное решение и выполним комплекс работ», - сообщил Игорь Терехов.
 
Он отметил, что новая развязка должна удовлетворить требованиям автомобилистов. Кроме того, в Харькове продолжат менять организацию дорожного движения и в других проблемных местах.
 
«Мы должны вместе с водителями, горожанами рассмотреть все проблемные участки, где есть заторы и машины не могут беспрепятственно ездить, и вынести эти вопросы на обсуждение людей, чтобы мы могли рационально организовать дорожное движение», - сказал секретарь городского совета.

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Тэги:  развязка, перекресток, харьков, терехов
 
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