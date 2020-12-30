30.12.2020 15:35

ФОТО: В Харькове устанавливают камеры фиксации скоростного режима

На дорогах Харькова началась установка камер видеослежения, в том числе с фиксацией скорости.

На Велозаводском мосту и на проспекте Науки в тестовом режиме начали работать камеры слежения с функцией определения скорости и номерных знаков автомобилей.

«В соответствии с распоряжением, отданным секретарем Харьковского городского совета Тереховым Игорем Александровичем, КП «Горэлектротранссервис» в рамках развития программы «Безопасный город» совместно с МВД проводит установку приборов фото-, видеофиксации нарушения скоростного режима. На сегодняшний день мы установили 2 прибора, которые в течении 2-х недель войдут в штатный режим. Сейчас будет проходить процедура, связанная с метрологией. Я думаю, что до средины следующего года в Харькове появятся еще порядка 9-ти приборов» - сообщил Владислав Васенко, директор КП «Горэлектротранссервис».

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Всего – 1 тыс. 22 камеры, в том числе с фиксацией скорости.