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30.12.2020  15:35   

ФОТО: В Харькове устанавливают камеры фиксации скоростного режима

На дорогах Харькова началась установка камер видеослежения, в том числе с фиксацией скорости.

На Велозаводском мосту и на проспекте Науки в тестовом режиме начали работать камеры слежения с функцией определения скорости и номерных знаков автомобилей.
 
«В соответствии с распоряжением, отданным секретарем Харьковского городского совета Тереховым Игорем Александровичем, КП «Горэлектротранссервис» в рамках развития программы «Безопасный город» совместно с МВД проводит установку приборов фото-, видеофиксации нарушения скоростного режима. На сегодняшний день мы установили 2 прибора, которые в течении 2-х недель войдут в штатный режим. Сейчас будет проходить процедура, связанная с метрологией. Я думаю, что до средины следующего года в Харькове появятся еще порядка 9-ти приборов» - сообщил Владислав Васенко, директор КП «Горэлектротранссервис».
 
Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Всего – 1 тыс. 22 камеры, в том числе с фиксацией скорости.

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Тэги:  видеофиксация, камера слежения, харьков, пдд, нарушение
 
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