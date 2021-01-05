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05.01.2021  14:36   

ФОТО: В Харькове обновили мурал, посвященный Кузьме Скрябину

Завершена реставрация самого большого в Украине портрета музыканта Кузьмы Скрябина.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Как сообщила руководитель творческой группы Яна Волк, цвета мурала частично выгорели на солнце, поэтому было принято решение восстановить портрет.

Самой сложной работой, отмечает Яна Волк, была перерисовка глаз. Также большое внимание уделили деталям: волосам, контурам головы, изгибам рук. Работы выполнили за четыре дня, несмотря на сложные погодные условия.

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Тэги:  скрябин, кузьма, харьков, портрет, реставрация
 
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