Центральная аллея парка Победы после реконструкции (ФОТО)

На Салтовке к Дню города открылась после реконструкции центральная аллея парка Победы.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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