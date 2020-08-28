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28.08.2020  14:38   

Центральная аллея парка Победы после реконструкции (ФОТО)

На Салтовке к Дню города открылась после реконструкции центральная аллея парка Победы.


Фото: Василий Голосный
В парке сделали новые газоны, три фонтана, установили новое освещение, новые лавочки. Реконструкция «боковых частей» продолжается.

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Тэги:  парк победы, реконструкция, харьков, аллея, пейзаж
 
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