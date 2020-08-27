Центр Харькова вечером за неделю до осени (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 26 августа. Тельцам не стоит беспокоиться, Водолеям - работать на износ Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 27 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.