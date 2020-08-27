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27.08.2020  10:24   

Центр Харькова вечером за неделю до осени (ФОТО)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  сумская, зеркальная струя, харьков, стрелка, хнатоб, сад шевченко, госпром, фонтан, пейзаж
 
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