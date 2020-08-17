Август на Салтовке, Харьков (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 17 августа Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 августа Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.