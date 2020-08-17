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17.08.2020  20:25   

Август на Салтовке, Харьков (ФОТО)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  салтовка, церковь, харьков, трамвай, пейзаж
 
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