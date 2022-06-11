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11.06.2022  20:33   

В Харькове церковь объединила волонтеров и переселенцев (фото)

Гуманитарная помощь для многих харьковчан стала единственным средством существования. В Харьков ее привозят волонтеры отовсюду.

Харьков, церковь, волонтеры
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В эти дни православная церковь еще ближе к людям, говорит епископ Харьковский и Богодуховский отец Митрофан. Раздают гуманитарную помощь. Помогают и едой, и одеждой и, по возможности, необходимыми вещами тем, кто убегая от обстрелов, приехал в Харьков с горячих точек. Эти люди пережили ужасные дни, остались без дома. Некоторые потеряли и родных.
 
Тесно сотрудничает церковь и с волонтерами из Германии. Саша, Яна и Лео рассказывают, как встречали беженцев из Украины на границе и помогали с обустройством в Германии. Впоследствии начали привозить гуманитарную помощь в Харьков и раздавать всем, кто в ней нуждался через церковь. Прежде всего, это пожилые люди, немощные и больные.

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Тэги:  агрессия россии, волонтеры, церковь, переселенцы, харьков
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