Зеленая парочка, выгуливающая собачку, появилась возле Зеркальной струи (ФОТО)

Возле Зеркальной струи появилась новая инсталляция - объемные фигуры двух людей, выгуливающих собачку.
Артобъект выполнен комбинированным способом - фигуры с искусственным покрытием и с живыми цветами на шляпе и подоле платья девушки.
В прошлые годы на этом же месте появлялись зеленая девушка и целующаяся парочка.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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