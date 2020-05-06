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06.05.2020  16:55   

Зеленая парочка, выгуливающая собачку, появилась возле Зеркальной струи (ФОТО)

Возле Зеркальной струи появилась новая инсталляция - объемные фигуры двух людей, выгуливающих собачку.


Фото: Василий Голосный

Артобъект выполнен комбинированным способом - фигуры с искусственным покрытием и с живыми цветами на шляпе и подоле платья девушки.

В прошлые годы на этом же месте появлялись зеленая девушка и целующаяся парочка.

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Тэги:  инсталляция, арт-объект, харьков, пейзаж, зеркальная струя
 
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