В Харькове открыли обновленный музей астрономии (ФОТО)

29 января 2020 открылся обновленный и реконструированный Музей астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
В музее можно ознакомиться с развитием астрономических исследований в Каразинском университете. Узнать о выдающихся астрономах, которые учились и работали в университете.
Здесь находится коллекция старинных астрономических и геодезических инструментов различных отраслей астрономии, физики, геодезии, сейсмологии, приборостроения и смежных направлений.
Старейшим в коллекции является повторительный круг Борда (1811) - универсальный угломерный инструмент для геодезических наблюдений.
Всего в коллекции Музея хранятся инструменты от начала XIX века и до наших дней, что дает возможность исследовать и изучать становление и развитие астрономии в Харькове, Украине и мире.
В Музее астрономии также представлены документы из научного наследия известной астрономической династии Струве, представители которой работали в Харьковском университете.
В архивные зале Музея представлены книги из библиотеки Отто Струве, в частности издания XVIII и XIX столетий, труды таких известных ученых, как Галилео Галилей, Кеплер, Лаланд, Деламбр, Эйлер, Лаплас и др.
Также напомним, что в ХНУ им. Каразина открылась выставка «Университетские сокровища: коллекции Каразинского XIX - XXI веков», а на медицинском факультете появился суперсовременный симуляционный центр.
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