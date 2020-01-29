29.01.2020 14:48

В Харькове открылся самый масштабный в Украине симуляционный центр для студентов-медиков (ФОТО)

В Харьковском национальном университете имени Каразина открылся симуляционный центр медицинской подготовки медицинского факультета.



Фото: Василий Голосный

Как сообщили в университете, симуляционных центров такого масштаба, со сверхсовременной аппаратурой и уровнем подготовки инструкторов, еще не было в Украине.



В нем детально воспроизводится работа современной клиники.



Имитируются отделения неотложной помощи (emergency department, trauma shock room), акушерско-гинекологическое отделение (labor delivery room) с неонатальным и педиатрическим блоками, хирургический операционный блок, комната симуляционных тренажеров и многое другое.



Студенты будут учиться оказывать медицинскую помощь на специальных манекенах, используя спецоборудование ведущих мировых производителей.

В центре также установлен интерактивный анатомический стол, который позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела - как здоровые, так и пораженные различными патологиями.



Сначала обучение будет направлено на усвоение базовых и наиболее распространенных современных медицинских манипуляций, а в дальнейшем будет содержать все уровни оказания неотложной помощи, что будет приближать украинскую медицину к стандартам таких всемирно известных авторитетных организаций, как European Resuscitation Council, American College of Surgeons, National Association of Emergency Medical Technicians.