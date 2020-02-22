Главная Фото Концерты, фестивали В Харькове проходит большой рыцарский турнир (ФОТО)
22.02.2020  17:34   

В Харькове проходит большой рыцарский турнир (ФОТО)

22-23 февраля 2020 года в СК «Кондиционер» (ул. Немышлянская 56а) проходит Чемпионат Украины по историческому фехтованию «Кубок Первой Столицы 2020».


Фото: Василий Голосный

Более сотни рыцарей из разных городов Украины сражаются в следующих номинациях:

- «Щит-Меч»
- «Баклер-Меч»
- «Щит-Меч. Женщины»
- «Баклер-Меч. Женщины»
- «Полноконтактные поединки». Мужчины (4 весовые категории) и женщины.
- «Рапира Ренесанса. Соло»
- «Рапира Ренесанса. Рапира-Дага»
- «Рапира Ренесанса. Соло. Женщины»
- «Рапира Ренесанса. Рапира-Дага. Женщины»

Организаторы: Харьковский городской центр досуга молодежи и клуб исторического фехтования «Риттер».

Фотогалерея

Тэги:  рыцари, фехтование, харьков, чемпионат, кубок первой столицы
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
30.11 Общество В Харькове прошел чемпионат Украины по историческому средневековому бою (ФОТО)   24.08 Общество Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины» состоялся в Харькове (ФОТО)   24.08 Спорт В Харькове состоялся рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2018»  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 