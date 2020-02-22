В Харькове проходит большой рыцарский турнир (ФОТО)

22-23 февраля 2020 года в СК «Кондиционер» (ул. Немышлянская 56а) проходит Чемпионат Украины по историческому фехтованию «Кубок Первой Столицы 2020».
Более сотни рыцарей из разных городов Украины сражаются в следующих номинациях:
- «Щит-Меч»
- «Баклер-Меч»
- «Щит-Меч. Женщины»
- «Баклер-Меч. Женщины»
- «Полноконтактные поединки». Мужчины (4 весовые категории) и женщины.
- «Рапира Ренесанса. Соло»
- «Рапира Ренесанса. Рапира-Дага»
- «Рапира Ренесанса. Соло. Женщины»
- «Рапира Ренесанса. Рапира-Дага. Женщины»
Организаторы: Харьковский городской центр досуга молодежи и клуб исторического фехтования «Риттер».
Старайтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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